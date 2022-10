La Cremonese mette paura al Napoli per oltre 75 minuti, ma finisce per subire quattro gol e vede ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo stagionale. La classifica per i lombardi inizia ora a farsi preoccupante, con soli tre punti raccolti in nove partite, per un ultimo posto parziale in classifica, che secondo i betting analyst, ha il sapore della retrocessione, data a 1,45. Anche il Lecce è reduce da una buona prestazione, ma sempre senza punti, in casa della Roma, con la formazione pugliese seconda candidata per il ritorno in serie cadetta, a 1,80, seguita dalla Sampdoria, a 1,95, che con il nuovo tecnico Stankovic ha ottenuto però il primo punto esterno stagionale. Si gioca invece a 3 un terzetto di squadre formato da Empoli, Spezia e Verona, mentre sale a 4,50 la Salernitana, capace di rialzare la testa con la vittoria ottenuta allo scadere proprio contro gli scaligeri.