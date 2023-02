Appena un mese fa Roma e Cremonese si sfidavano in Coppa Italia con un risultato clamoroso: giallorossi ko e lombardi in semifinale. Questa sera ci sarà un nuovo incrocio, allo Zini di Cremona, ma con obiettivi diversi: Mourinho vuole riprendersi il quarto posto in classifica in Serie A (c'è da scavalcare la Lazio), i grigiorossi invece vanno a caccia ancora della prima vittoria stagionale in campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti