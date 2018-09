La Roma è in stato confusionale ed Eusebio Di Francesco rischia il posto. Il tecnico giallorosso potrebbe non arrivare al derby con la Lazio di sabato se fallisce ancora nel turno infrasettimanale contro il Frosinone. Intanto, il bilancio in profondo rosso del periodo recente (un pareggio e 4 ko, compreso quello in amichevole con il Benevento, nelle ultime cinque partite) fa sì che la sua posizione sia estremamente in bilico nel giudizio dei bookmaker. Sul tabellone scommesse dedicato da Sisal Matchpoint agli esoneri, riporta Agipronews, il nome di Di Francesco è l’unico presente al momento, peraltro con una quota bassa, 2,50. A parziale consolazione del tecnico gioca il fatto che i giallorossi siano ampiamente favoriti con il Frosinone, a 1,20 appena, contro il 7,00 del pareggio e il 14,00 per il blitz dei gialloblu, anche se la squadra di Longo, domenica sera, è riuscita a tenere testa alla Juventus, cedendo solo all’81’.