LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Padroni di casa ultimi in classifica: tolto il punto conquistato in casa contro la Juve, sono arrivate solo sconfitte, compreso il 4-2 subito a Cagliari nell'ultimo turno. L'Atalanta, invece, si presenta reduce da un avvio di stagione altalenante: dopo tre vittorie in campionato sono arrivate le due pesanti sconfitte contro Napoli e Sampdoria, mentre in settimana è arrivato il 2-2 casalingo in Champions contro l'Ajax.. Gasperini non può contare su Gosens, che nella rifinitura ha rimediato un problema al polpaccio:Grandi emozioni quando c'è in campo l'Atalanta: in tutte le cinque partite di quest'avvio di Serie A si sono segnati almeno 4 gol. Sono 8 i precedenti tra le due formazioni, quattro in Serie B e altrettanti in Serie A: una vittoria per i calabresi, due pareggi e cinque successi bergamaschi. Fari puntati su Simy, in gol in 6 delle ultime 8 partite giocate allo Scida.Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Vulic, Benali, Reca; Messias, SimySportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel.