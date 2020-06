Gianluca Mancini della Roma è soltanto l'ultimo deiche dall'inizio della ripresa hanno visto coinvolti i giocatori della nostra Serie A. Non un caso isolato, bensìverso la ripartenza di campionato e Coppa Italia diventati poi definitivi. Prima gli allenamenti individuali, poi quelli di gruppo senza contatto, infine la ripresa vera e propria degli allenamenti collettivi che però hanno iniziato presto a mietere vittime.- Dall'Aic all'assoagenti fino ai vari allenatori sono tanteil proseguo del campionato. Proprio dall'assocalciatori sta arrivando la protesta più forte con le parole del vice presidente Umberto Calcagno:, oltre alle criticità legate alla quarantena forzata, nel caso di una positività, prevista tuttora nei protocolli.".Punti di vista che peròa un mese dalla ripresa. È vero, i problemi fisici testimoniati sono oltre una ventina, maIl caso più grave è sicuramente legato a Kostasdel Napoli e per quanto riguarda Zlatanil paradosso è che per lo svedese la sosta tanto criticata non c'è mai realmente stata dato che si è allenato costantemente con l'Hammarby in Svezia. I casi dicome quelli di(il medico della Lazio ha certificato che sarà in campo già alla prima di campionato)dopo un lungo stop, ma semplicemente dovuti alla casualità.Insomma,o di una ripresa dopo uno stop. Gli infortuni fanno parte del gioco e nel calcio moderno sono all'ordine del giorno. Ripartire in queste condizioni è davvero un problema?