Dopo gli anticipi di ieri Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, laprosegue oggi con altre sei partite in attesa dei posticipi di domani Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Ecco lee dove vederle in tv.(ore 19.30 in diretta tv su Dazn)PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.(ore 21.45 in diretta tv su Sky)INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez.FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.(ore 21.45 in diretta tv su Sky)LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Barak, Tachtsidis, Majer; Falco, Mancosu; Lapadula.BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma.(ore 21.45 in diretta tv su Sky)SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata; Biraschi, Schöne, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Sanabria.(ore 21.45 in diretta tv su Dazn)SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna, Floccari.ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.(ore 21.45 in diretta tv su Sky)TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo.