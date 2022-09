Ciak si gira! Non la solita stracittadina ma questa volta Milan ed Inter scenderanno in campo per provare a ritagliarsi l’ennesimo momento di gloria e soprattutto per riproporre una sfida tecnica che va ben oltre i confini stracittadini e che metterà di fronte le due principali antagoniste della corsa allo scudetto nella scorsa stagione. Il fischio d’avvio del 232° derby stracittadino milanese è fissato per domani sabato 3 settembre alle 18. Naturalmente è previsto a San Siro il pubblico delle grandi occasioni, la giusta scenografia per un avvenimento sportivo che vedrà collegati ben centocinquanta paesi d’oltre frontiera. In ritardo rispetto alla coppia di testa Atalanta e Roma a dieci punti, l’Inter ha all’attivo nove punti ma anche una sconfitta dopo soli quattro turni di campionato mentre il Milan ne ha conquistato uno in meno, il bilancio due vittorie e due pareggi con buon ultimo quello di Sassuolo nel turno infrasettimanale. Si ricomincia dall’ultimo derby del 19 aprile scorso quando i nerazzurri, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, si imposero con un perentorio 3 a 0. Sarà anche la 177esima volta che si confrontano nella massima serie con un bilancio che sorride ai nerazzurri in grado di aggiudicarsi l’intero bottino sessantasette volte contro le cinquantatré dei rossoneri. E non solo, son sei anni che i rossoneri non vincono il confronto casalingo quando se lo aggiudicarono per il 3 a 0 finale nel 2016. Poi sono arrivati tre pareggi e tre vittorie nerazzurre. Gara da quasi tripla per che propone leggermente favorito l’Inter ma 2 alto a 2,60, vicinissimo all’1 rossonero a 2,78 e con l’X che è offerto a 3,25.