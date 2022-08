La Serie A 2022/23 un record l’ha già battuto in partenza: la stagione che partirà il 13 agosto avrà l’inizio più “precoce” della storia, in anticipo di cinque giorni rispetto al 18 agosto 2018, ma sono diversi i primati che potranno essere battuti durante l’anno. Superare quota 36 gol segnati in campionato - record attualmente detenuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile - è un'impresa proposta a 18 dagli esperti Snai. Molto difficile sarà invece superare l’imbattibilità di Gianluigi Buffon, capace di resistere 974 minuti consecutivi nella stagione 2015/16, eventualità offerta a 33. È più probabile fare meglio delle 5 espulsioni in un campionato, ottenute da Apolloni (2000/01) e Paletta (2016/17), fissate a 15 volte la posta, mentre sale a 25 l’opportunità di mettere a segno più di 14 gol su rigore, come successo ancora a Ciro Immobile nel 2019/20. Diversi anche i record di squadra: segnare più gol del Milan 1949/50, che raggiunse quota 118, vale 40 volte la scommessa, mentre subirne meno della Juventus 2011/12 e 2015/16 - ovvero 20 - si gioca a 50, le due imprese più difficili in una Serie A che vuole cercare di stupire dopo un’ultima stagione all’insegna dell’incertezza fino all’ultimo minuto.