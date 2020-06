Il campionato di calcio è tornato e si è riaccesa subito la lotta scudetto. L'Inter è tornata in corsa grazie al successo di ieri sera contro la Sampdoria (2-1). Nell'ultimo recupero della 25esima giornata la squadra di Antonio Conte si è riavvicinata alla vetta: Juventus e Lazio sono adesso distanti rispettivamente 6 e 5 punti. "Noi ci vogliamo inserire e rompere le scatole fino alla fine", le parole di Conte al termine della vittoria a San Siro grazie ai gol di Lukaku e Lautaro. Ma il successo non ha convinto solo i nerazzurri: anche i betting analyst credono che l'Inter possa ancora dire la sua in chiave tricolore. In lavagna infatti i ragazzi di Conte sono passati da 12,00 a 8,00. Questa sera è in programma Bologna-Juventus e gli ospiti, reduci dalla sconfitta in Coppa Italia, sono chiamati al riscatto per evitare di esporsi al rischio di un sorpasso da parte della Lazio (distante un solo punto in classifica) e di ritrovarsi l'Inter come un'altra contendente per lo scudetto. In ogni caso, al momento, la squadra di Maurizio Sarri è ancora Campione d'Italia, seppur con un leggero rialzo di quota a 1,45 rispetto all'1,40 di qualche settimana fa. L'antagonista resta sempre la Lazio, che tra l’altro aveva anche vinto lo scontro diretto nel girone d’andata, data in lavagna a 3,50.