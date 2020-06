Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, intervistato dal New York Times, dice di sperare nelle prime partite di campionato con pubblico già da luglio: “Dobbiamo avere prudenza e pazienza, ma siamo fiduciosi che se la situazione sanitaria continua a migliorare, il graduale ritorno dei tifosi negli stadi sarà una realtà, magari parzialmente dal prossimo mese".



Dal Pino aggiunge: “In Lega c'è più unità di prima. Non essendoci partite né discussioni in cui i presidenti dei club criticavano gli arbitri o i giocatori, e non avendo controversie, è stata eliminata molta della tensione. Il Covid-19 ha cambiato molte cose, ha cambiato il modo in cui le persone interagivano". (Ndr: evidentemente l’intervista è stata rilasciata prima dell’ultimo turno di campionato…).



Infine: “Abbandonare la stagione avrebbe avuto un serio impatto sul valore sia dei club sia dei giocatori".