Serie A, De Siervo: "Mondiale per club? Vogliamo decidere anche noi. Fifa e Uefa comprimono i campionati"

, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a margine della presentazione dei calendari della Serie A 2024-25 del futuro del nostro campionato e della Lega all'interno di Uefa e Fifa con il discorso aperto sulche potrebbe portare ad una causa legale."Ci aspettiamo un grande spettacolo, auspicabilmente senza un vincitore fino all'ultima giornata. La vera novità è che anche la penultima giornata si giocherà in contemporanea. quest'anno siamo riusciti in maniera mirabolante a inserire un turno infrasettimanale, dovendo sacrificare la pausa invernale. Si andrà tutto d'un fiato, dal 18 agosto al 25 maggio".

"La decisione è delle Leghe, non solo della Lega A: tutto il contesto è in fibrillazione. Non c'è nulla contro una istituzione, c'è solo il tentativo di partecipare al processo decisionale. Sia FIFA che UEFA, potendo inserire nuove date, di fatto comprimono le attività delle singole Leghe".