Approvato il bando per la vendita dei diritti tv per almeno i prossimi 3 anni (precisamente dalla stagione 2024-2025), la Lega Serie A si appresta a ricavare il massimo dal mercato. Puntando sempre al massimo: l'obiettivo è ricavare 1,15 miliardi di euro dalle emittenti televisive. Le prime offerte da parte di queste ultime arriveranno entro il 14 giugno.



Lo ha ribadito ai colleghi del Sole 24 Ore Luigi De Siervo, ad della Lega, pronunciando alcune frasi che risuoneranno poco piacevoli ai tifosi italiani: "Per questi ultimi è ormai inevitabile avere più abbonamenti - le sue parole -. E credo che il prezzo non debba nemmeno scendere di tanto. L'offerta certo, si può migliorare. Ma è fondamentale sconfiggere la pirateria per aumentare la base degli abbonati: così sarebbe realmente fattibile".



"Il canale di Lega? Se poi non dovessero arrivare offerte interessanti né dai broadcaster, nè da un eventuale intermediario, e non dovessimo ottenere miglioramenti dalle trattative private, lo scenario del canale prenderebbe piede" ha concluso De Siervo.