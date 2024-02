Serie A, derby d'Italia da scudetto: prove di fuga per Inzaghi. Atalanta, contro la Lazio 3 punti per mantenere il quarto posto

Tutta l'attenzione dell'Italia calcistica è riversata su Inter-Juve, il derby d'Italia che può decidere la corsa scudetto. I nerazzurri, dopo il sorpasso di domenica scorsa e con un match da recuperare, vedono i tre punti e l'allungo a 1,80 contro il bis bianconero, dopo lo scorso anno, a 4,80. Nel mezzo il secondo pari stagionale. fatto che non si verifica dal 2001/02 – a 3,40. Gli ultimi cinque scontri diretti, coppe comprese, hanno visto uscire l'Under 2.5, opzione in vantaggio anche domenica sera a 1,66 sull'Over 2.5 a 2,10. Grande è l'attesa per la sfida tra bomber Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, entrambi a segno nella gara dello Stadium: in quota comanda l'argentino a 2,25 mentre il settimo centro nel 2024 del serbo sale a 3,70. Vuole ripartire il Milan, in casa di un Frosinone imbattuto nelle ultime due dopo cinque sconfitte consecutive. Quote rossonere – mai sconfitto in Serie A dai ciociari – con il segno «2» proposto a 1,65 contro il 4,80 della prima volta di Mazzitelli e compagni. Il pareggio si gioca invece a 4. Nella sfida tra chi ha segnato più gol del campionato nel primo tempo – il Milan è a quota 24 – e chi ne ha subiti di più (il Frosinone con 20 reti), occhio all'Over 0.5 Primo Tempo fissato a 1,30. Pioli punta sul momento d'oro di Ruben Loftus Cheek, 4 volte a segno in altrettante uscite: il centro dell'inglese si gioca a 3 mentre la doppia cifra di Soulé, giunto a quota 9, vale 3,90. Sfida delicata in chiave Champions League tra Atalanta e Lazio, due formazioni in un ottimo momento di forma. Per gli esperti avanti il segno «1» a 2,10, sale a 3,25 il pareggio - assente a Bergamo dall'ottobre 2021- mentre la quarta vittoria nelle ultime cinque di Sarri al Gewiss Stadium paga 3,70. Nonostante i cinque gol dell'andata, in pole c'è l'Under 2.5, a 1,66, sull'Over 2.5 visto a 2,10, eventualità che si rispecchia anche sul possibile risultato esatto: favorito l'1-1 a 5,80, sull'1-0 a 6,50. Cerca il tris Daniele De Rossi nel posticipo del lunedì che chiude il programma di giornata. All'Olimpico arriva un grande ex, Claudio Ranieri, a caccia di punti salvezza per il suo Cagliari, ma indietro nelle quote, che vedono nettamente avanti la Roma, a 1,42 contro il 7,50 del colpo sardo, arrivato solamente una volta nelle ultime 17 sfide dirette e mai uscito nelle ultime sedici trasferte di Serie A. Proposto invece a 4,20 il segno «X». Entrambe le formazioni arrivano da quattro Goal consecutivi, ma in quota un altro match con entrambe le squadre a segno sta a 2, insegue il No Goal a 1,72. Tra i marcatori del match occhio al terzo gol consecutivo di capitan Lorenzo Pellegrini, visto a 3,10. Proseguire la rincorsa al quarto posto è l'obiettivo del Napoli (1,42) favorito contro il Verona (7,50), capace di conquistare però quattro punti nelle ultime tre. Gara da ultima spiaggia per la Salernitana (7,50) in svantaggio contro il Torino (1,47), in grande crescita. Punti salvezza in palio per l'Empoli (2,90) rinfrancato dalla cura Nicola, contro il Genoa (2,60), imbattuto dal 10 dicembre. Vuole invece ritrovare i tre punti il Bologna (1,72) a secco da quattro turni, nel derby emiliano contro un Sassuolo (5), a un punto dalla zona retrocessione. Zona attualmente occupata dall'Udinese (2,30), favorito in casa contro il Monza (3,10). Aprirà il programma di giornata venerdì sera il match del "Via del Mare" tra Lecce (3,60) e Fiorentina (2,10).