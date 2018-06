La Serie A sarà visibile su Sky e Perform. L'Assemblea di Lega di oggi ha deciso quello che sarà il futuro del calcio italiano in televisione. La corsa era iniziata a 3, con Mediaset, senza più Mediapro e Tim (della quale si era parlato a lungo nei giorni scorsi), che però, intorno alle 18.50, si è defilata, con i rilanci invece di Sky e Perform. E sono proprio loro ad aggiudicarsi i diritti TV per il triennio 2018-2021.



L'ANNUNCIO - L'annuncio è arrivato da Enrico Preziosi, presidente del Genoa: "Diritti tv assegnati? Siamo soddisfatti dell'offerta, sono andati a Sky e a Perform".



VALORE - Queste le parole di Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A: "Tra poco uscirà un comunicato con tutte le specifiche. È stata una giornata importantissima per il calcio italiano, con una lunga trattativa giunta a termine. I diritti televisivi sono stati ceduti e Sky. Raggiunto un importo maggiore ai 973 milioni, circa il 20% in più dell’ultima offerta ricevuta a gennaio. In più ci saranno 100 milioni in aggiunta in parte variabile. Calcolando anche i diritti venduti all’estero, io complessivo valore del calcio italiano supera il miliardo e 400 milioni. La realtà calcio è dunque stata considerata con grande importanza".