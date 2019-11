Finisce 2-2 l'attesissimo Milan-Juventus della Serie A femminile: Juve in vantaggio al 20' con autogol di Fusetti, poi pareggio rossonero al 50' con Conc, ospiti ancora in vantaggio con Staskova all'81' e infine, in pieno recupero, pareggio di Vitale per il Milan, per l'esultanza irrefrenabile di Maurizio Ganz, allenatore del Milan.



I GOL:

20' - GOL DELLA JUVENTUS - lancio di Sembrant per Cernoia, che ripropone in mezzo per Rosucci: Fusetti, nel tentativo di anticipare l'avversaria, deposita nella propria rete.

50' - GOL DEL MILAN - Segna Conc, che sfrutta un lancio di Hovland su cui è decisivo il tocco Heroum.

81' - GOL DELLA JUVENTUS - Cernoia lancia per Staskova: nel mezzo è Tucceri a bucare l'intervento. La ceca controlla e spara in porta.

92' - GOL DEL MILAN - Ancora una palla inattiva fatale per le bianconere: la testata vincente è di Francesca Vitale.





SERIE A DONNE, RISULTATI SESTA GIORNATA



Inter-Orobica 2-0

Hellas Verona-Empoli 1-4

Pink Bari-Fiorentina 0-3

Sassuolo-Tavagnacco 2-0

Florentia-Roma 2-1

Milan-Juventus 2-2



CLASSIFICA



Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Roma 12

Empoli 9

Florentia 9

Inter 8

Sassuolo 7

Hellas Verona 5

Pink Bari 4

Tavagnacco 2

Orobica 1