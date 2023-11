Senza vincitori né vinti. Termina con un pareggio il derby d’Italia tra Juventus e Inter, un 1-1 che permette ai nerazzurri di mantenere due punti di vantaggio sui rivali bianconeri e di allungare ancora nelle quote scudetto. Si gioca infatti a 1,57, quota che sale a 1,60, la seconda stella dell’Inter, in vantaggio sul ritorno al titolo della Vecchia Signora offerto ora a 3,50. Torna al successo invece al Milan, a secco in campionato dallo scorso 7 ottobre. L’1-0 di misura ottenuto contro la Fiorentina permette a Pioli di avvicinarsi in classifica alle prime della classe, ma la distanza in quota è ancora netta, con il tricolore rossonero fissato a 7,50. Turno proficuo anche per il Napoli del nuovo corso di Walter Mazzarri, corsaro a Bergamo: il bis dei campioni d’Italia in carica paga 8 volte la posta. Meno bagarre invece per il trono dei bomber. Il tredicesimo timbro, in altrettante giornate, di Lautaro Martinez, permette al capitano dell’Inter di viaggiare senza rivali, in quota a 1,50, per il primo titolo di capocannoniere della sua carriera, in netto vantaggio sull’ultimo re dei marcatori della Serie A, Victor Osimhen, lontano a 7,50. Chiude il podio Oliver Giroud, a 9, mentre la doppietta di Empoli avvicina Domenico Berardi, ora proposto a 11 volte la posta.