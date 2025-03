Serie A, dopo Motta saltano altre panchine? Per i bookie Conceicao sempre in bilico, ma in quota il più a rischio è D’Aversa

AFP via Getty Images

L’ultimo in ordine di tempo è stato Thiago Motta. Quello dell’ormai ex allenatore della Juventus è stato il nono esonero di questa stagione in Serie A e potrebbe non essere l’ultimo.è tra i più a rischio secondo i bookie e il suo allontanamento da parte delsi gioca a 2,25 su: decisivi, per il portoghese a sua volta subentrato a Paulo Fonseca, saranno il derby in semifinale di Coppa Italia e la rincorsa al quarto posto.L’esonero più probabile, almeno secondo i bookie, è però quello di, terzultimo con un Empoli che è sì in semifinale di Coppa Italia, ma che non vince in Serie A dall’8 dicembre: il suo addio prima di fine stagione è in lavagna a 1,75. Il cambio in panchina nel Lecce, che è a +3 sulla zona retrocessione e dove la posizione di Giampaolo - subentrato a novembre a Gotti - non appare così solida, è proposto a 2,50 su Sisal. A rischio anche Di Francesco, tecnico di un Venezia attualmente a 5 punti dalla salvezza: l’addio è in lavagna a 2,75, mentre gli esoneri di Nicola (Cagliari) e Zanetti (Verona) sono entrambi fissati a 3,50 volte la posta.