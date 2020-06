Lo slittamento dei campionati ha stravolto un po' tutto il sistema calcistico. Tra i diversi problemi emerge anche quello relativo ai calciatori con situazioni contrattuali in bilico.



Dal 1 luglio, infatti, alcuni giocatori potrebbero rientrare nei club di appartenenza (es. Smalling), approdare in quelli per cui hanno già firmato (es. Petagna), semplicemente non indossare più la casacca del club con cui il contratto scadrà il 30 giugno (es. Callejon).



Così ecco spuntare una soluzione: secondo quanto riportato dal giornalista SKY, Luca Marchetti, la questione si risolverebbe con un accordo da trovare tra i giocatori ed i nuovi club. L'ultima parola, dunque, spetterebbe al calciatore in questione.