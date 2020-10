Domani alle ore 15:00 ci sarà l'incontro Napoli-Atalanta presso lo stadio San Paolo di Fuorigrotta per il primo anticipo della quarta giornata di Serie A.



La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Per gli abbonati Sky, la gara sarà visibile anche su Sky Go. Inoltre c'è un'altra possibilità in streaming, ovvero tramite Now Tv. Calciomercato.com come di consueto darà la possibilità di seguire il live testuale a tutti i suoi lettori.