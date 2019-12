La diciassettesima giornata di Serie A è iniziata. Dopo le vittorie di Juventus e Roma in trasferta, oggi sarà il turno di Udinese-Cagliari, Inter-Genoa e Torino-Spal.



Il posticipo di domani sarà Sassuolo-Napoli. La partita inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su SKY, per tutti gli abbonati SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. Per assistere al match in streaming c'è la possibilità di collegarsi a SKY GO oppure a Now TV.