Cinque mesi fa la sfida si chiuse con un 5-3 pieno di emozioni a favore del Sassuolo. Domenica pomeriggio il Genoa andrà a caccia della rivincita, dopo la bella vittoria in trasferta contro l'Empoli. L'arrivo di Sanabria, subito a segno, e la giornata ispirata di Lazovic hanno riempito bene il vuoto lasciato da Piatek e tra bookmaker e scommettitori c'è ottimismo anche per il prossimo turno: sul tabellone 888sport.it il favore delle quote è per i rossoblù, avanti a 2,50 e con il 40% di preferenze a loro favore. I neroverdi, che pure arrivano dal buon successo con il Cagliari, rispondono a 3,00 e con il 31% delle giocate; per il pareggio l'offerta arriva a 3,25, e con una percentuale di gioco al 29%. Più prudenti le previsioni sui gol, nonostante l'ultimo precedente così pirotecnico: l'Under (meno di tre reti complessive) è avanti a 1,75, per l'Over si arriva a 2,07. Buone invece le possibilità di vedere entrambe le squadre a segno, con il Goal avanti a 1,76 (No Goal a 1,98).