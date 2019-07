Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la Lega Serie A ha comunicato quelle che saranno le date ufficiali della Serie A e della Coppa Italia 2019/20.- Fischio d'inizio domenica 25 agosto per il nostro massimo campionato (anche se dovranno essere decisi ancora anticipi e posticipi) che dopo l'esperimento della passata stagione non riproporrà il boxing day. Sono 3 i turni infrasettimanali in programma e non prevedono la settimana natalizia. Al contrario torna anche la super-sosta invernale che prenderà ufficialmente il via il 29 dicembre e si concluderà il 5 gennaio con il campionato.- Si concentrerà ancora una volta nel mese di gennaio la parte più viva della Coppa Italia. Le prime 8 big del tabellone scendranno infatti in campo per gli ottavi di finale fra il 15 e il 22 gennaio, mentre i quarti di finale saranno disputati il 29 gennaio. Finalissima? Il 13 maggio.