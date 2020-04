Come riferisce il Corriere della Sera, si va dritti verso una ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Per quanto riguarda poi un ritorno effettivo in campo, si ripartirebbe dalle semifinale di Coppa Italia: ovvero Juventus-Milan e Napoli-Inter. ​



COPPE DA GIUGNO - Un’opzione è far ripartire Champions ed Europa League il 22 giugno con gli ottavi (residui) delle due competizioni. Se fosse possibile si alternerebbero poi tra domenica e mercoledì le coppe e il campionato. La prima a terminare sarebbe la Coppa Italia con finale il 29 luglio, poi chiuderebbe la Serie A il 2 agosto, la finale di Europa League sarebbe il 5 agosto e quella di Champions l’8 di agosto.



COPPE DA LUGLIO - Un secondo scenario prevede che le coppe riprendano attorno al 21 luglio con l’ultima giornata di Serie A da disputare il 26 luglio. Champions e Europa League andrebbero avanti tutto agosto e si giocherebbero ogni settimana, con le due finali fissate per il 28 e il 31 agosto.