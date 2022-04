Il calcio italiano si divide sulla proposta del mondo della politica. Il senatore del Partito Democratico, Tommaso Nannicini sta studiano un emendamento al Decreto crescita, la norma che defiscalizza del 50% le tasse per gli ingaggi degli atleti stranieri (o non residenti nel nostro Paese da almeno due anni) che arrivano o tornano in Italia.



Come? Facendo valere gli sgravi fiscali soltanto per chi ha uno stipendio superiore ai 2 milioni di euro lordi all'anno.

Da una parte ci sono la Figc e l'Assocalciatori (favorevoli alla modifica), dall'altra la Lega Serie A: contrari 14 club su 20 del campionato.