Se la lotta per lo scudetto appare incertissima, quest’anno anche la bagarre per rimanere in Serie A non è da meno. Se si esclude il Crotone in coda a soli due punti, sono ben otto le formazioni racchiuse in appena 4 lunghezze. Secondo i betting analyst Benevento e Spezia, le altre due neopromosse insieme alla squadra calabrese, sono tutt’altro che vittime designate. I giallorossi di Pippo Inzaghi, infatti, dopo quattro stop consecutivi si sono rilanciati grazie al blitz contro la Fiorentina e ora, sottolinea Agipronews, la loro quota salvezza è scesa a 1,47. I sanniti, dopo otto gare di campionato, si trovano a +4 dal terzultimo posto attualmente occupato dal Torino che però, nonostante l’avvio disastroso, è ritenuto in grado di centrare la salvezza senza troppi problemi, visto che la permanenza si gioca a 1,16. Dopo aver fermato l’Atalanta, lo Spezia di Vincenzo Italiano, a nove punti come il Benevento, vede crescere sensibilmente le proprie chance di restare in Serie A: la salvezza dei bianconeri liguri è data a 1,85.