Serie A, è la Juventus il club che ha aumentato di più il valore della propria rosa: i dati, squadra per squadra

Una delle critiche che vengono rivolte più spesso a Max Allegri riguarda il suo non aver valorizzato i giocatori di cui dispone alla Juve. I numeri però danno ragione all'allenatore toscano. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt, la squadra che ha aumentato maggiormente il valore della propria rosa in questa stagione tra le 20 di Serie A è proprio la Juve.



CHE CRESCITA! - Una crescita di oltre 63,5 milioni di euro frutto della valorizzazione di alcuni giovani prospetti come Yildiz, uno dei compiti che la stessa società aveva affidato al proprio mister. Che questo possa bastare ad Allegri per tenersi la panchina della Juve, superata dal Milan al secondo posto, è ancora da accertare ma il lavoro di Max sta iniziando a portare i frutti sperati. E le altre? Regge l'Inter, crolla il Napoli: nella gallery di seguito i cambiamenti nel valore delle rose delle squadre di Serie A nel 2023/24.