Serie A e procuratori: il 7% dei ricavi dei club viene speso in commissioni. Il confronto con la Premier

CRESCITA

Nel 2015, quando la FIGC ha iniziato a rendere ufficiali i pagamenti delle squadre agli agenti, le società di Serie A hanno versato agli intermediari un totale di 84,4 milioni di euro. Otto anni dopo, la cifra è quasi triplicata: 220,2 milioni nel 2023. In media, si passa da 4,2 milioni a 11,1 milioni per singolo club di massima serie. In totale, dal 2015 al 2023 la spesa complessiva è di 1,51 miliardi di euro.