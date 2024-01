Serie A, è sfida fra Eni e Tim per diventare title sponsor: prima offerta a cifre più alte per fra guadagnare di più ai club

La Serie A Tim potrebbe presto cambiare nome. Non tanto per il nostro campionato italiano, che manterrà il suo brand, quanto per il title sponsor che lo accompagnerà per i prossimi anni. La storica partnership con il gigante della telefonia italiana è infatti insidiata da un nuovo competitor che secondo quanto riportato da Reuters ha già presentato una nuova proposta al rialzo. Si tratta del colosso energetico Eni, che vuole sfruttare la visibilità del mondo del pallone per lanciare uno dei suoi brand.



OFFERTA AL RIALZO - Attualmente la Lega Serie A incassa da TIM circa 20 milioni di euro annui di commissione. Eni ha presentato sul tavolo dell'amministratore delegato Luigi De Siervo una proposta maggiorata del 10% e quindi di 22 milioni di euro annui. L'obiettivo dell'azienda energetica è infatti quello di sfruttare la fine del mercato tutelato e lanciare e pompare sul mercato una delle sue sotto-branche di società specializzate nell'energia sostenibile come la neo-nata Enilive o la già nota Plenitude.