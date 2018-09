Dopo cinque successi in altrettante gare, la Juve è sempre più sola nelle scommesse sul titolo. La quota è rasoterra, a 1,25, e solo il Napoli, a 5,00, regge il confronto. E a guardare le quote, il Napoli può restare nella scia dei bianconeri. La squadra di Ancelotti pure ha vita facile nel turno infrasettimanale. La prestazione super contro il Torino ha impressionato così tanto gli analisti Snai che il successo su un ottimo Parma (due vittorie di fila per gli emiliani) è dato a 1,20, contro il 6,75 sul pareggio e il 14 per la vittoria gialloblu. Fiducia anche alla Roma nonostante la profonda crisi dei giallorossi: con il Frosinone valgono 1,20 i tre punti che salverebbero la panchina di Di Francesco, pareggio a 6,75, il «2» pagherebbe 13.