Il premier Conte ha annunciato oggi l'estensione del lockdown fino al 3 maggio. Anche gli allenamenti sono stati fermati fino almeno al 3 del prossimo mese. Così la Serie A ripartirà non prima di quella data.



IL DECRETO - Questa la parte del decreto che parla delle attività sportive: "Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo; Allenamenti sospesi fino al 3 maggio".