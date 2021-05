Quale è il miglior 11 della Serie A? Terminato il campionato, è tempo di tirare le somme e vedere chi, più di altri, si è contraddistinto in campo. E partendo dai dati statistici Opta, ecco la formazione tipo del campionato italiano, che vede l'Inter come regina, con 3 giocatori presenti, poi due calciatori a testa per Milan, Juventus e Atalanta, più un calciatore a testa per Napoli Udinese. Partiamo dal portiere, che è...Gianluigi, estremo difensore del Milan. E' lui il migliore della Serie A: stessi clean sheet di Handanovic, ma più parate effettuate.