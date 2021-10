Dopo aver solo assaporato la vittoria in una delle partite simbolicamente più importanti, lnon può fallire nel turno infrasettimanale di, che vedrà Handanovic e compagni in campo al Castellani contro lI betting analyst fissano a bassa quota, 1,52, la vittoria esterna dei campioni in carica, mentre per i ragazzi di Aurelio Andreazzoli quello di mercoledì appare un match assai difficile, con l'«1» in quota a 5,20. Complicato anche il pari, proposto a 4,60. I toscani, tre vittorie negli ultimi cinque match di campionato, hanno però una buona media realizzativa, con 14 reti in 9 giornate, un dato che può preoccupare una difesa nerazzurra finora non impeccabile (12 reti al passivo). Per questo il Goal (1,56), prevale nettamente sul No Goal (2,28). Probabile un match con almeno tre reti, come testimonia l'ampio gap tra Over (1,43) e Under (2,60).Sfida casalinga per ilche, reduce dal primo pari dopo otto vittorie consecutive, giovedì proverà a mantenere la striscia di risultati utili e, soprattutto, a tornare ai tre punti. Al “Maradona” arriva il Bologna, sconfitto dal Milan dopo aver rimontato i rossoneri dal 2-0 in inferiorità numerica. Sfida che in ogni caso non sembra presentare troppe insidie per gli uomini di Spalletti, il cui successo si gioca a 1,40. Quasi proibitiva la vittoria esterna per i felsinei, vittoriosi solo una volta negli ultimi cinque appuntamenti: il segno «2» è a 6,60, mentre il pari è in quota a 4,90. L'attacco delpuò spaventare, e il Milan ne sa qualcosa: ecco perché il Goal è in vantaggio a 1,79, mentre il No Goal si gioca a 1,92.Anche lasalvata in extremis a San Siro dal rigore di Dybala, affronta un match sulla carta più semplice di quello contro l'Inter: allo Stadium arriva il Sassuolo, con i bianconeri in quota per la vittoria a 1,50. Fissato a 5,60 il successo dei neroverdi, per i quali appare difficile anche uscire da Torino con un pari, dato a 4,60. Ilche dopo i tre punti d'oro contro il Bologna ha agganciato il Napoli in testa alla classifica, può tentare il colpaccio nella sfida che lo vede domani contrapposto al Torino: l'«1» dei rossoneri vale 1,58, mentre è proposto a 5,20 il successo granata. Il pareggio contro il Napoli non può cancellare completamente il 6-1 subito dalla Roma in Conference League. Serve una vittoria ai giallorossi per ritrovare la fiducia, e a Mourinho per uscire dal caos mediatico degli ultimi giorni. Nella trasferta di Cagliari, i capitolini sono favoriti per il successo a 1,76, mentre l'«1» dei sardi si gioca a 4,10, con il pari leggermente più basso a 3,95.