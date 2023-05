In attesa della sentenza - prevista proprio dopo il finale del match - sulla possibile penalizzazione sul caso plusvalenze,Fresca di eliminazione dalla semifinale di Europa League – per merito della rimonta del Siviglia in Andalusia – i bianconeri, aspettando le vicende extra campo che la coinvolgono, vogliono conquistarsi l’Europa sul campo. Il periodo in campionato della formazione di Massimiliano Allegri è comunque positivo – 3 vittorie nelle ultime 3 – ma in trasferta, la Vecchia Signora, ha trovato il successo in una sola occasione nelle ultime 7 tra tutte le competizioni – 2 pareggi e 4 sconfitte -. L’Empoli, dal canto suo, non sarà un cliente semplice, pur avendo già raggiunto la salvezza e non avendo più nulla da chiedere alla stagione. La squadra di Zanetti è imbattuta negli ultimi 3 incontri – 2 successi ed un pareggio –.La Juventus ha vinto 21 partite di Serie A contro l’Empoli (3N, 3P): i toscani contano più sconfitte solo contro Roma (22) e Inter (23) nel massimo campionato. L’Empoli, invece, ha vinto solo una delle ultime 19 gare di Serie A contro la Juventus (a fronte di due pareggi e ben 16 sconfitte): successo arrivato per 1-0 il 28 agosto 2021 con una rete di Leonardo Mancuso. La Juve ha vinto nove trasferte contro l'Empoli in Serie A (2N, 2P): solo contro l'Inter (10) i toscani hanno subito più sconfitte interne nella competizione. I bianconeri hanno vinto tutte le cinque trasferte di Serie A contro l’Empoli con Massimiliano Allegri in panchina: contro nessuna squadra, la Vecchia Signora ha giocato più incontri fuori casa trovando sempre il successo con questo allenatore. L'ultimo Empoli-Juve è finito 2-3 con le reti bianconere di Kean e Vlahović (doppietta). Per i toscani in gol Zurkowski e La Mantia.