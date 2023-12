Empoli-Lazio (ore 18.30) è uno dei due match che apre la 17ª giornata di Serie A, una sfida tra squadre in difficoltà in campionato. Da una parte i toscani di Aurelio Andreazzoli, 18esimi in classifica e con due soli punti conquistati nelle ultime quattro giornate; dall'altra i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dalla sconfitta con l'Inter che ha fatto scappare la zona Champions League a sette lunghezze di distanza.



I precedenti sorridono alla Lazio, imbattuta in tutte le ultime nove partite di Serie A contro l'Empoli vincendone sette; i biancocelesti, inoltre, hanno vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato al Castellani.



EMPOLI-LAZIO Venerdì 22 dicembre 2023, ore 18.30 (diretta tv e streaming DAZN)