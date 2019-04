Quattro sono le partite ancora da giocare, quattro sono i punti che l’Empoli deve recuperare all’Udinese, quartultima, per poter rimanere in Serie A. Tecnicamente la missione della squadra di Andreazzoli, considerato che il calendario non è impossibile, è realizzabile, ma la salvezza, nelle quote dei bookmaker, è più lontana di quanto si possa immaginare: una missione data a 7,50, contro il bassissimo 1,05 sulla retrocessione. Sui calcoli degli analisti Matchpoint hanno influito diversi fattori: in primis il fatto che anche l’Udinese abbia un calendario ben gestibile che rende difficile l’ipotesi di un sorpasso dei toscani. In seconda battuta anche il fatto che, considerati gli scontri diretti tra le due, in caso di arrivo a pari punti si guarderebbe alla differenza reti generale, dove i friulani al momento sono in vantaggio. È per questo che, di contro, la quota sulla retrocessione dell’Udinese, al momento, vola altissima: a 12 volte la posta, come riporta Agipronews.