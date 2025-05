Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Empoli-Parma in diretta su NOW

Guarda su NOW

Non ingannino i nomi delle squadre che si affrontano nell'anticipo serale del sabato della 36esima giornata di Serie A:vale una grossa fetta di salvezza. Per i ducali, reduci da un filotto di prestazioni sorprendenti con tante big, potrebbe bastare anche non perdere, mentre gli azzurri sono costretti a vincere e a sfruttare il calendario favorevole per mettersi alle spalle il Lecce e salvarsi.

Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D'Aversa.Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny. All. Chivu