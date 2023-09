Alle 18.30, oltre a Cagliari-Milan e Verona-Atalanta, la sesta giornata di campionato vedrà affrontarsi Empoli-Salernitana allo stadio Castellani. La formazione toscana, che arriva da cinque sconfitte nelle prime cinque partite con zero gol segnati, si è affidata alle mani sapienti di Aurelio Andreazzoli (che ha sostituito sulla panchina azzurra l’esonerato Paolo Zanetti) per invertire il pessimo trend di questo avvio di stagione. Di contro, la Salernitana di Paulo Sousa è alla ricerca, anch’essa, del primo successo stagionale in Serie A, dopo i tre pareggi ottenuti sino a ora.



I PRECEDENTI – Sarà la sfida numero 38 tra le due società con un bilancio, nei 37 precedenti fin qui giocati, di 16 vittorie azzurre, 10 pareggi e 11 successi campani. Parlando delle sole gare giocate in Toscana, 19, sono 13 le vittorie empolesi, a fronte di 3 pareggi e altrettanti successi granata.