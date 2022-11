Entrambe reduci da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, Empoli e Sassuolo si affrontano al Castellani. La squadra di Zanetti, quattordicesima con 11 punti, cerca un successo che nelle 5 partite è arrivato solo contro il Monza (1-0 firmato da Haas). Per i neroverdi di Dionisi, undicesimi con 15 punti, sono arrivati 6 punti nelle ultime 5 gare (frutto delle vittorie contro Verona e Salernitana). Occhi ovviamente puntati sul grande ex Andrea Pinamonti, protagonista nella passata stagione in Toscana. Calcio d'inizio alle 15.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Traorè