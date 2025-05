Getty Images

Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena: c'ènella 38esima e ultima giornata di Serie A. Punti pesantissimi in palio in una sfida che più di ogni altra pesa sulla lotta per restare nel massimo campionato. I toscani di Roberto D'Aversa hanno 31 punti e sono appaiati al Lecce in piena zona retrocessione, ma devono arrivare davanti ai salentini perché hanno gli scontri diretti a sfavore; gli scaligeri di Paolo Zanetti di punti ne hanno tre in più e hanno due risultati utili su tre per salvarsi senza guardare le altre.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli - Verona in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli - Verona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: in attesa.: in attesa.