Napoli a +8 dalla seconde, Milan e Lazio, e la Juventus di nuovo in zona Champions League. La penultima giornata della Serie A prima della pausa per il Mondiale ha portato cambiamenti importanti alla classifica del campionato, con la capolista che ora è favorita per lo Scudetto a quota 1,50. Non sorridono Roma e Atalanta, che sulle quote Betaland dedicate a quali squadre arriveranno tra le prime quattro della Serie 2022/23 si allontanano dalle favorite al punto che ora si giocano a 3,50. In zona retrocessione si fa sempre più dura la situazione per Sampdoria e Verona: entrambe sono quotate in Serie B a 1,65. Per tutti c’è comunque un’ultima gara per provare a migliorare la classifica prima della sosta: tra i big match della quindicesima giornata spiccano Atalanta-Inter, Juventus-Lazio e Milan-Fiorentina, tutte in programma per domenica 13 novembre. A Bergamo le quote sulla lavagna scommesse favoriscono Inzaghi contro Gasperini anche se tra il successo esterno dell’Inter (a 2,25) e la vittoria dell’Atalanta (a 3,00) non c’è molta differenza. Juventus-Lazio è il confronto tra le due migliori difese della Serie A, ma in palio c’è soprattutto una bella carica di entusiasmo: parte davanti la formazione di Allegri a 1,97, mentre per il pareggio e il successo degli uomini di Sarri si sale rispettivamente a 3,50 e 3,90. Non è buon momento per affrontare la Fiorentina, che viene da tre vittorie di fila, ma il Milan è favorito a 1,72, così come la Roma è davanti nei pronostici contro il Torino a 1,93 nonostante un periodo poco felice per i risultati e per qualche tensione di troppo nello spogliatoio. Sembra esserci una situazione ideale per il Napoli che in casa con l’Udinese cerca l’undicesima vittoria di fila in campionato a quota 1,51. Alta tensione invece nella sfida salvezza Sampdoria-Lecce: equilibrio quasi perfetto con il segno 1 a 2,65 e il 2 a 2,97.