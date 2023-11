Il primo Derby d'Italia, in vista del big match di domenica prossima, a livello maschile fra la Juve di Allegri e l'Inter di Inzaghi, va alla Juventus Women, che si impone per 5-0 contro l'Inter con una doppietta di Thomas e con le reti di Caruso, Grosso e Girelli (su calcio di rigore).



IL TABELLINO

Marcatrici: 2' Caruso (J), 5' Grosso (J), 52' Thomas (J), 60' Thomas (J), 79' Girelli (J) rig.



JUVENTUS WOMEN (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini (76' Gama), Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso (68' Palis), Caruso; Beerensteyn (68' Nilden), Garbino (76' Bellucci), Thomas; Nystrom (76' Girelli). A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Cantore, Sembrant. All. Montemurro



INTER WOMEN (4-3-3): Durante; Thogersen, Tomter, Bowen, Sonstevold (46' Robustellini); Pandini (51' Karchouni), Csiszar (89' Santi), Simonetti; Cambiaghi, Polli (75' Jelcic), Bonfantini (51 Bugeja). A disp. Cetinja, Merlo, Alborghetti, Njoya. All. Guarino



Arbitro: Mastrodomenico di Matera



Ammonite: Gama (J)





LA CLASSIFICA

1. Roma 24, 2. Juventus 21, Fiorentina 19, Como 13, Inter 13, Milan 9, Sampdoria 7, Sassuolo 5, Pomigliano 1*, Napoli 0*.

*: una gara in meno