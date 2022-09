La carica è tornata dopo la vittoria in rimonta con lo Sparta Praga nei preliminari di Women's Champions League, ed è con ritrovato entusiasmo che la Roma femminile si prepara al match clou della quarta giornata di campionato, contro una Fiorentina capolista e finora a punteggio pieno. Nonostante il cammino perfetto delle viola, i bookmaker si sbilanciano dalla parte di Spugna e le sue ragazze, nettamente favorite per la sfida al Tre Fontane: l'«1» della Roma si gioca a 1,41, e porterebbe a quattro le vittorie consecutive delle capitoline contro la Fiorentina; lontano il «2» a quota 6,10 (sarebbe il primo successo toscano dal 2019), mentre il pareggio pagherebbe 4,60. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti in Serie A si sono chiusi con almeno tre gol complessivi e con entrambe le squadre a segno: l'Over stavolta si gioca a 1,50, mentre per il Goal si sale a 1,62. Nell'unica partita giocata in casa finora la Roma ha avuto la meglio per 2-0 contro il Milan e un'altra vittoria senza subire gol spunta in quota a 2,80.