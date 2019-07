Purtroppo l’ottimo Mondiale dell’Italia delle donne non è servito al movimento. Dopo la rinuncia alla serie A del Chievo, un’altra società sta per saltare in aria: si tratta dell’Atalanta Mozzanica che, a dispetto del nome, dal club di Percassi, in questi ultimi due anni, ha potuto contare solo sul materiale tecnico e tanta indifferenza. Le giocatrici stanno cercando squadra (non è facile a meno di scendere di categoria o di smettere), mentre in Federazione monitorano mestamente la situazione con l’unico obiettivo di assegnare i posti disponibili con i ripescaggi. Non il miglior modo per il calcio femminile di riprendere un cammino che, dopo l’approdo ai quarti di finale del torneo iridato di Francia, sembrava avere conquistato visibilità (e questa è certa) e credibilità (e questa è latitante).



Ora è vero che l’avvento dell’Inter porterà nel nostro campionato una concorrente in più per lo scudetto, ma è altrettanto vero che il torneo si dividerà in due tronconi: un gruppo ristretto di squadre top (Juventus, Fiorentina, Milan, Roma, Inter) e per il resto un manipolo di antagonisti poco o per nulla all’altezza. A meno che in Serie A non arrivino altre straniere a rendere più competitivo il campionato. Intanto entra nel vivo il calcio mercato e l’Inter ha piazzato il colpo più importante: Attilio Sorbi, ufficialmente il secondo di Milena Bertolini in azzurro (nella realtà è qualcosa di più), guiderà le nerazzurre. Sorbi ha 60 anni, è un tecnico formatosi a Coverciano dove ha tenuto anche la docenza per alcuni corsi. Arriva tardi in Serie A femminile, ma di questo mondo conosce tutto e tutti sono certi che lascerà il segno. Sicuro, anche se non ancora ufficiale, l’arrivo tra i pali di Chiara Marchitelli, dodicesima in Nazionale dietro a Laura Giuliani. La responsabile del settore femminile, Ilaria Pasqui, che lavora a stretto contatto con Marotta, sta guardando al mercato straniero anche se i rumors indicano una qualche attenzione per Lisa Alborghetti del Milan, “scottata” dalla mancata convocazione in azzurro.



In silenzio, ma molto attivamente, sta operando la Roma. L’interesse esplicito è per due calciatrici del Milan: Manuela Giugliano, 21 anni, la più forte centrocampista d’Italia e una delle più forte al Mondiale, richiesta anche dall’Arsenal; Thaisa de Moraes Rosa Moreno, in gol contro la Francia, e nuova stella della Nazionale brasiliana. Se queste operazioni andassero in porto, la Roma, che il campionato scorso ha chiuso al quarto posto con una squadra di giovanissime, potrebbe fare il salto di qualità. Il Milan è sulle tracce di Andrine Hegerberg, sorella di Ada, norvegese e ultimo Pallone d’Oro di France Football. Libera sul mercato e desiderosa di fare un’esperienza in Italia è Lisa de Vanna, attaccante australiana: ha una certa età (34 anni), ma nel nostro campionato segnerebbe ancora molto.



La Juve, che potrebbe dare in prestito al Verona Glionna e Cantore, ha ufficializzato il primo acquisto della stagione. Si tratta di Andrea Staskova, ceca, attaccante classe 2000, arriva dallo Sparta Praga. Giurano che sia un fenomeno, ma a giudicarla sarà il campo.