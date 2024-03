Serie A femminile, Inter-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Nel weekend del campionato femminile c'è una partita che sovrasta le altre: è ilSi tratta del terzo confronto durante questaA differenza di quanto capita con i colleghi uomini, qui sono le bianconere ad avere un vantaggio disulle nerazzurre. Salda in testa resta la. Le prime due sfide, con due vittorie della Juventus, erano arrivate nella stagione regolare, ora la terza sarà valida per la fase. Inter-Juvesi giocherà all'stadio dove è di casa la squadra allenata da Rita• Partita: Inter-Juventus• Data: domenica 17 marzo 2024• Orario: 16.00• Canale TV: Rai 2, Dazn• Streaming: Rai Play, DaznInter-Juve, grande classica del calcio italiano sia maschile che femminile, andrà in onda sia su Rai 2 che su Dazn. Nel primo caso dunque si potrà seguire l'evento gratis sulla Rai. Nel secondo invece, pagando un abbonamento e selezionando la gara nella home dell'app o cercando l'evento nella barra di ricerca. Il confronto tra nerazzurri e bianconeri potrà essere seguito in streaming su RaiPlay o sull'app di Dazn, la stessa che trasmette anche la Serie A maschile(4-3-3): Cetinja; Robustellini, Tomter, Alborghetti, Thøgersen; Csiszar, Milinkovic, Magull; Serturini, Bonfantini, Cambiaghi.(4-2-3-1): Peyraud Magnin; Aprile; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Caruso, Palis; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli.