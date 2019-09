Davanti a tutti c’è sempre la Juventus, la grande sorpresa potrebbe invece essere la Roma. Le previsioni degli analisti sulla nuova stagione di Serie A femminile (al via domani) premiano le bianconere, che arrivano dal titolo e dalla Coppa Italia vinte lo scorso aprile. La squadra di Rita Guarino parte in testa nelle scommesse del vincente, riporta Agipronews, a 2,00, seguita dalle giallorosse, molto rafforzate dopo le new entry delle ultime settimane: l’arrivo di Manuela Giugliano e Andrine Hegerberg spinge la Roma a 3,00, davanti alle vicecampionesse in carica della Fiorentina, che con Lisa De Vanna - sulla carta una delle attaccanti più forti del campionato - attacca a 4,00. Si apre un nuovo capitolo per il Milan, con Maurizio Ganz che raccoglie l’eredità di Carolina Morace in panchina e che parte a 7,50; molto lontane le altre pretendenti, con l’Inter a 25,00 seguita da Florentia e Tavagnacco a 75,00.