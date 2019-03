La sfida era sentita, sentitissima, a maggior ragione trattandosi di un derby, ma nel calcio femminile, evidenziata a ragione come un'isola felice rispetto a quanto avviene con i colleghi, gli episodi di violenza o di anti-sportività fanno più rumore in quanto decisamente rari. Uno di questi si è verificato in occasione della stracittadina di Firenze tra la Fiorentina, impegnata nella lotta a tre per lo scudetto con Juventus e Milan, e la Florentia.



Un match spettacolare, terminato con la vittoria per 4-2 della squadra allenata da Antonio Cincotta, ma contrassegnato anche dal rosso sventolato al 71° dall'arbitro all'attaccante Tatiana Bonetti per un pugno rifilato all'avversaria Alma Hilaj. Una reazione a una provocazione subita durante un'azione di gioco e che ha comportato la più grave delle sanzioni per la protagonista del gesto.