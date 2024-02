Serie A: Fiorentina al Dall’Ara per il sorpasso, ma i bookie puntano sul Bologna. Belotti sfida Zirkzee

Iniziano con Bologna-Fiorentina i recuperi della 21° turno di Serie A, posticipati causa Supercoppa. Thiago Motta vuole la terza vittoria di fila per continuare ad inseguire l'Europa e punta sul fortino Dall’Ara (29 punti conquistati su 36 disponibili), mentre Italiano punta al sorpasso in classifica. Sono i padroni di casa a partire favoriti a 2,35 nelle previsioni, quota che sale a 3,15 per il successo ospite e il pareggio. La sfida di domani sarà la terza stagionale tra le due squadre e in entrambi i casi sorrisero i viola: all'andata vittoria per 2-1, mentre nei quarti di Coppa Italia trionfo ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Forse proprio quest'ultimo precedente abbassa la quota dell'Under, proposto a 1,65 contro il 2,15 dell'opzione Over; equilibrio a 1,85, invece, per i segni Goal e No Goal. Thiago Motta si affida al talismano Joshua Zirkzee, in pole tra i marcatori a 3,25, seguito a 3,50 da Riccardo Orsolini, protagonista con una doppietta nell'ultima vittoria sul Lecce. Tra gli ospiti, un altro centro di Andrea Belotti, a segno nel suo esordio da titolare contro il Frosinone, vale 3,75, così come la firma di Nico Gonzalez, match winner della gara d'andata.