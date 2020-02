Dopo il ko casalingo della Roma contro il Bologna, riparte alle 15 la 23esima giornata di Serie A. Al Franchi la Fiorentina attende l'Atalanta, in una sfida che si è accesa negli ultimi anni, tra polemiche e post partita incandescenti: la Viola arriva da un discusso ko contro la Juventus, la Dea dal pareggio contro il Genoa. Ma oggi ha la possibilità di allungare sui giallorossi per tenersi stretta il quarto posto.



STATISTICHE - ​La Fiorentina di Iachini, prima della Juve, arrivava da quattro partite senza ko. Una Fiorentina che, in casa, fatica a segnare: ha segnato 2 o più gol solamente in due partite di campionato. E alla fine dei primi 45 minuti è stata in vantaggio per una sola volta. L’Atalanta, invece, ha segnato 10 gol nelle ultime 3 partite, ma ne ha vinta solo una: 7-0 contro il Torino. Nelle ultime 10 trasferte, invece, i nerazzurri hanno vinto solamente 3 partite, compresa quella contro i granata.



I SINGOLI - Patrick Cutrone ha realizzato 5 dei suoi 6 gol ufficiali nella ripresa; Josip Ilicic, ex della gara, ha segnato 10 gol nelle ultime 7 partite ufficiali, 7 dei quali nei secondi 45 minuti.