Lo chiamanoper la vicinanza geografica e la rivalità fra due società e tifoserie storiche del nostro calcio. Oggi, però,è soprattutto una sfida fra due squadre che ambiscono a qualcosa di più che a una salvezza tranquilla., a 30 punti e dista solo 4 lunghezze per gli emiliani, 6 per i toscani. I gruppi allenati da Thiago Motta e Vincenzo Italiano vengono da due momenti completamente opposti: due sconfitte nelle ultime due, dopo una striscia positiva per i rossoblù, due risultati utili consecutivi e la semifinale di Coppa Italia conquistata dopo una striscia negativa per la Viola. Calcio d'inizio ore 18 al Franchi di Firenze.All'andata vinse il Bologna, cosa che non accadeva da 16 scontri diretti, ma la Fiorentina è anche la squadra contro cui i rosoblù hanno ottenuto più vittorie nella loro storia in Serie A (56). La Viola è anche la terza vittima preferita di Musae nelle ultime 3 sfide ha trafitto per due volte la porta di Terracciano. Il Bologna è invece la vittima preferita di Giacomo, una delle poche certezze di questa stagione per Italiano. La stagione della Fiorentina passa anche dai suoi gol.(4-3-3): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Igor, Dodo; Amrabat, Bonaventura, Barak; Saponara, Nico Gonzalez, Jovic. All: Italiano.: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All: Thiago Motta.