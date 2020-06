Terminati i recuperi, con la vittoria dell'Inter ai danni della Sampdoria, la Serie A è pronta a ripartire con la 27esima giornata di campionato. Da una parte la Fiorentina di Beppe Iachini, dall'altra il Brescia di Diego Lopez: la Viola è a caccia di punti che possano evitare brutte sorprese e dare una spinta verso la zona tranquillità, le Rondinelle, invece, ultime in classifica, vogliono iniziare con il piede giusto una rincorsa disperata.



I NUMERI - La Fiorentina fatica a fare punti in casa: nelle ultime 9 partite una sola vittoria (4 pareggi e 4 sconfitte nelle altre 8), con una squadra che fatica a fare gol e che ha una differenza reti casalinga negativa nella prima ora di gioco: -4. Ma il Brescia in trasferta ha ancora più problemi: nelle ultime 4 in Serie A non ha segnato neanche un gol su azione e ha perso 3 partite con un margine di almeno 2 gol.



I SINGOLI - ​Federico Chiesa, che ha fatto gol in 3 delle ultime 7 presenze da titolare in Serie A, e Sandro Tonali, alla sua prima stagione nel massimo campionato, sono i due gioielli azzurri finiti nel mirino di Inter e Juventus. Saranno i prossimi protagonisti del mercato che verrà. Occhi puntati anche su Franck Ribery, con il francese pronto a tornare in campo dopo più di 5 mesi, e Alfredo Donnarumma, che si riprende la titolarità visti i problemi di Balotelli.



